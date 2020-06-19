Историк уличил Путина в использовании ненастоящей цитаты Гитлера в статье о Второй мировой войне. Из книги, которая в России признана экстремистской

Цитата, приписываемая Адольфу Гитлеру, которую Владимир Путин использовал в своей статье о Второй мировой войне, на самом деле не принадлежит лидеру нацистской Германии. Об этом в фейсбуке написал историк, исследователь архивов Игорь Петров.

«Гитлер прямо заявлял: „Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола“», — говорится в статье президента.

Петров отметил, что хотя Путин не привел в своей статье источник этой цитаты, его можно отследить по другим публикациям, где она использовалась — это книга Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера».

При этом, по словам Петрова, в книге нет таких слов. Наиболее близкая по смыслу цитата звучит так: «И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития».

Историк также отметил, что анализ книги Пикера, опубликованный в 2019 году, показал, что в ней передаются не аутентичные слова Гитлера, а отредактированные задним числом воспоминания других людей.