«Эхо Москвы» и главреда сайта радиостанции Виталия Рувинского оштрафовали на 260 тысяч рублей. Из-за выступления политолога Валерия Соловья

Мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» на 200 тысяч рублей, а главного редактора сайта Виталия Рувинского — на 60 тысяч рублей из-за публикации выступления политолога Валерия Соловья. Об этом сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов.

Венедиктов не уточнил, о какой публикации идет речь. ТАСС пишет со ссылкой на источник, что штрафы вынесли из-за публикаций о коронавирусной инфекции.

Решение суда будет обжаловано, отметил Венедиктов.

В марте «Эхо Москвы» по требованию Роскомнадзора удалило с сайта интервью с Валерием Соловьем, вышедшее в программе «Особое мнение». В том интервью политолог назвал свою оценку числа умерших от коронавируса в России, отличавшуюся от официальных данных.