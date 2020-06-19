Два кандидата в президенты Белоруссии отказались продолжать кампанию

Претенденты на пост президента Белоруссии Юрий Губаревич и Александр Таболич отказались продолжать кампанию, сообщает «Коммерсант FM».

Белорусский правозащитный центр «Весна» днем 19 июня сообщил, что Губаревич получил 15 суток ареста из-за митинга в Минске. Пока, по данным «Весны», он на свободе, передает РИА Новости.

«Я объявляю о выходе из президентской избирательной кампании из-за происходящего», — приводит слова Губаревича портал tut.by.

Издание добавляет, что он не планировал собрать необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей, а собирался использовать возможность проводить пикеты легально.

Как напоминает «Интерфакс», из президентской гонки ранее вышли лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель и рок-музыкант Александр Таболич.

Сбор подписей для участия в выборах президента Белоруссии заканичвается, голосование пройдет 9 августа. Необходимое количество подписей собрали шесть человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко и задержанный 18 июня экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.