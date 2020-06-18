В России выявлены 7790 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 18 июня в России выявлены 7790 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее сообщалось о 7843 новых случаях заболевания.

Общее число инфицированных достигло 561 091 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+1040 человек за минувшие сутки), Подмосковье (+667), Ханты-Мансийском автономном округе (+243), Нижегородской области (+233), Петербурге и Свердловской области (по +231 человеку за сутки).

За сутки умерли еще 182 пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемии в России скончались 7660 человек.

Выздоровели в общей сложности 313 963 человека. 9621 человек выписаны из больниц за последние сутки.

Всего в России проведены 15,9 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 311,9 тысячи тестов за последние сутки.