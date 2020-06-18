У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявлен коронавирус, сообщает его пресс-служба.

В ведомстве отметили, что «поводов для беспокойства нет». Назарбаев сейчас находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Казахстане выявлены почти 15,9 тысячи случаев заболевания COVID-19. Из них почти 10 тысяч человек выздоровели, еще 97 человек умерли.

На этой неделе несколько членов правительства Казахстана, включая премьер-министра Аскара Мамина, ушли на самоизоляцию после того, как у министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова был выявлен коронавирус.

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет. В мае 2019 года он ушел в отставку. Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул «лидера нации», возглавил Совет безопасности Казахстана, а также остался членом Конституционного совета и главой правящей партии «Нур Отан».