Российскую вакцину от COVID-19 начали проверять на военных

Минобороны начало клинические испытания российской вакцины от COVID-19, ее 18 июня получили первые 18 добровольцев. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

Побочных реакций и осложнений после вакцинации не наблюдается, участники эксперимента на состояние здоровья не жалуются, утверждает Минобороны.

Испытания проводят в госпитале имени Бурденко, после введения вакцины добровольцы остаются под наблюдением медиков. Через несколько дней прививку планируют сделать всем остальным участникам исследования.

Минздрав 16 июня разрешил испытывать на людях вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак Лио». Вероятно, речь идет о двух разных формах одной вакцины, сообщалось, что каждую испытают на 43 здоровых добровольцах.

Минобороны 2 июня объявляло, что выбрало 50 военных-добровольцев. В испытаниях участвуют не только военнослужащие. Минздрав 17 июня сообщил о начале исследования, в ведомстве уточнили, что в нем участвуют две группы по 38 человек каждая.