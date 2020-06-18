Релиз Cyberpunk 2077 опять перенесли. Теперь игру планируют выпустить в ноябре
Источник: Cyberpunk 2077
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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесен на 19 ноября. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттере проекта.
Создатели игры отметили, что все уровни и квесты уже доделаны, но им необходимо больше времени на исправление багов и построение сбалансированной игровой механики.
Ранее выход Cyberpunk 2077 планировался на 17 сентября.
Выход Cyberpunk 2077 откладывается второй раз за последние несколько месяцев. Первоначально игра должна была выйти в апреле 2020 года.
Польская студия CD Projekt RED, работающая над Cyberpunk 2077, наиболее известна как создатель «Ведьмака».