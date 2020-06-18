Релиз Cyberpunk 2077 опять перенесли. Теперь игру планируют выпустить в ноябре

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесен на 19 ноября. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттере проекта.

Создатели игры отметили, что все уровни и квесты уже доделаны, но им необходимо больше времени на исправление багов и построение сбалансированной игровой механики.

Ранее выход Cyberpunk 2077 планировался на 17 сентября.

Выход Cyberpunk 2077 откладывается второй раз за последние несколько месяцев. Первоначально игра должна была выйти в апреле 2020 года.

Польская студия CD Projekt RED, работающая над Cyberpunk 2077, наиболее известна как создатель «Ведьмака».