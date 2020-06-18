Павел Дуров призвал отказаться от установки приложений из App Store и Google Play из-за «безумной» комиссии для разработчиков

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал в твиттере компании Apple и Google из-за комиссии в 30% с покупок в мобильных приложениях, установленных через их магазины App Store и Google Play.

«Apple и Google навязывают безумный налог в 30% на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. Результат — пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или никогда не появляются. Регуляторы игнорируют этот абсурд 10 лет», — написал Дуров.

Основатель Telegram предложил в качестве решения проблемы устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений. «Просто повторите то, как приложения устанавливаются на компьютер», — сказал Дуров.

Он также отметил, что несколько лет использует телефоны на Android, поскольку эта операционная система позволяет устанавливать сторонние приложения, но сейчас Google пытается усложнить этот процесс. «Этим компаниям нельзя позволить ограничивать свободу миллиардов», — сказал Дуров.

Таким образом основатель Telegram прокомментировал сообщение технического директора сервиса Давида Хейнемейера Ханссона. 16 июня тот сообщил, что Apple пригрозила удалить из App Store новый почтовый сервис Hey, разработанный компанией, если в нем не появится возможность оплатить подписку непосредственно в приложении. Сейчас подписку можно купить только на сайте Hey.