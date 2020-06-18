Компании друзей Владимира Путина получили госконтракты на вывоз мусора на 420 миллиардов рублей

Основными бенефициарами мусорной реформы, начатой в 2019 году, стали люди из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании «Важных историй».

По данным издания, компании, связанные с друзьями Путина, получили почти четверть всех госконтрактов на вывоз мусора в стране — на общую сумму 423 миллиарда рублей. Компании, связанные с главой Ростеха Сергеем Чемезовым получили контракты на 165 миллиардов, с сыном бывшего генпрокурора Игорем Чайкой — на 107 миллиардов, с бизнесменами Аркадием Ротенбергом и Юрием Ковальчуком — на 88 и 63 миллиарда соответственно.

Мусорные короли России. Фильм-расследование «Важных историй» Важные истории

Примерно в трех десятках регионов контракты на вывоз мусора получили компании, связанные с местными элитами — губернаторами, мэрами городов, депутатами «Единой России».

Новые правила обращения и утилизации мусорных отходов действуют в России с начала 2019 года. В соответствии с ней, все регионы должны были создать территориальные программы и выбрать операторов по сбору и утилизации мусора, также в ближайшие годы будут построены 250 новых мусорных полигонов. Власти объясняли необходимость реформы отсутствием контроля в отрасли.