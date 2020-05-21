В рамках «мусорной реформы» в России построят 250 новых полигонов. Предполагалось, что приоритетом реформы станет переработка

В России построят и реконструируют 148 мусоросжигательных заводов и 351 полигон (из них 253 полигона — новые), пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект программы, которую подготовила госкомпания «Российский экологический оператор» (РЭО).

Минимальную стоимость инфраструктуры в программе оценили в 101 миллиард рублей. Еще 201 миллиард рублей потратят на строительство или модернизацию 355 сортировочных станций.

При этом, как отмечает Ъ, в программе еще не учли планы «Ростеха» и «Росатома» построить 25 новых мусоросжигательных заводов.

Программу РЭО подготовило в рамках «мусорной реформы», как отмечает Ъ, реформа должна была сделать сектор технологичным с приоритетом переработки.

Однако, как добавляет ТАСС, в итоге отказаться от захоронения отходов не получится.

Программа предусматривает не больше 10 предприятий по переработке, в основном это мощности по компостированию или производству RDF (измельчение и прессование полезных фракций для сжигания), уточняет Ъ.

«Мусорная реформа» началась в России в январе 2019-го, тогда же был создан Российский экологический оператор, который курирует систему сбора и переработки мусора.

В рамках реформы бытовые отходы начали распределять по разным регионам, например, московский мусор вывозили в Архангельскую область, где на станции Шиес планировали построить новый полигон для захоронения. Местные жители в течение нескольких месяцев протестовали из-за этого.