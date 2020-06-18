Блогер Мария Магдалена Тункара рассказала о визите сотрудников прокуратуры из-за видео про расизм, в котором она пародирует Николая Дроздова

Блогер из Петербурга Мария Магдалена Тункара написала в инстаграме, что к ней приходили сотрудники прокуратуры, чтобы провести беседу о распространении экстремистских материалов.

По словам Тункары, сотрудники прокуратуры приходили по адресу, где прописана она сама и где живет ее мама. «На меня, видимо, кто-то написал заявление за мой тикток. Поэтому я очень вас прошу об огласке снова. Я не знаю, что делать», — сказала блогер в сториз.

В разговоре с «Медиазоной» Тункара заявила, что причиной внимания со стороны прокуратуры стало видео о расизме, которое она выложила в тиктоке. В ролике блогер пародирует ведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова. «Сегодня мы с вами увидим россиянина, который впервые увидел мулата. Посмотрите, как он волнуется и пытается отшутиться, Не пугайте его. У него и так стресс», — говорит Тункара.

По словам блогера, ей сказали, что тикток с пародией Дроздова «может на потянуть». Кроме того, добавила девушка, претензии прокуратуры вызвали еще шесть ее роликов, в которых она рассуждает о расизме и национализме в России и отвечает на комментарии.

Мария Магдалена Тункара имеет африканские корни, но родилась и выросла в России. В своем блоге она обсуждает в том числе тему расизма. Около недели назад Мария Магдалена Тункара рассказала, что ей поступают оскорбления, а также угрозы избиением и убийством.

Поводом для травли стало видео в тиктоке, в котором Тункара перечислила некоторые преступления на расовой почве, совершенные в России. Блогер записала видео на фоне массовых акций против расовой дискриминации и полицейского насилия, которые проходят в США и других странах.