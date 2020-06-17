Замглавы департамента образования Москвы назвала фейком аудиозапись, где она требует от учителей голосовать по поправкам к Конституции

Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Марина Смирницкая назвала фейком аудиозапись ее голоса, опубликованную Алексеем Навальным, где она требует от учителей голосовать за поправки в Конституцию.

«Кто-то, прикрываясь моим именем и местом работы, пытался выдать себя за меня. Ну как минимум это неэтично, а вообще, по-честному, это преступно», — сказала чиновница. По ее словам, «разъяснительную работу» с учителями о голосовании ведут только представители профсоюза, но «делают они это только в информативной форме».

16 июня Алексей Навальный выпустил расследование, в котором рассказал о том, что власти Москвы принуждают бюджетников регистрироваться на голосование по поправкам в Конституцию. Навальный, в частности, опубликовал копии таблиц с отчетами департамента информационных технологий Москвы. В расследовании фигурировала аудиозапись, на которой, как утверждается, Смирницкая требует от сотрудников отчитаться о пройденной регистрации.