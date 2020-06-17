В Краснодарском крае с 21 июня отменят обязательную изоляцию для отдыхающих

Власти Краснодарского края с 21 июня ослабят контроль за людьми, приезжающими из других регионов России, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Таким образом, с 21 июня отменят требование о том, что туристы, приезжающие в регион, должны провести две недели на карантине в обсерваторе или изолироваться по месту жительства.

Всех приезжающих будут тестировать на коронавирусную инфекцию, у них станут измерять температуру тела. Туристов обяжут сообщать, в какое место они едут.

Губернатор отметил, что, если у человека, заселившегося в гостиницу или санаторий, обнаружат коронавирус, то это заведение «тут же превратится в обсерватор».

1 июня в Краснодарском крае возобновили работу санатории с медицинской лицензией, 12 июня открылись небольшие гостиницы с числом номеров не более 50.

Жители России могут заселиться в санатории, если у них есть три справки, определенные Роспотребнадзором, сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Это курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача, справка об отсутствии коронавируса, полученная за 72 часа до выезда к месту отдыха, и справка об санэпидокружении.