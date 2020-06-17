УЕФА отменил финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге. Матч пройдет в Стамбуле

Финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 состоится в Стамбуле. Такое решение принял УЕФА.

Первоначально местом проведения матча должен был быть Санкт-Петербург. В соответствии с новым решением, там пройдет финал турнира в сезоне 2021/2022.

УЕФА также утвердил даты проведения перенесенного с лета 2020 года чемпионата Европы — он состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Как и планировалось первоначально, матчи пройдут в 12 городах в разных странах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Стамбул должен был принимать финал Лиги чемпионов в мае 2020 года. Из-за коронавируса формат турнира был изменен, его победитель будет определяться в «финале восьми» в Лиссабоне в августе.