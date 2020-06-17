SpaceX начала поиск инженеров для создания плавучего космодрома

SpaceX начала искать инженеров для проектирования морского ракетного стартового комплекса. На объявление о работе обратили внимание твиттер-аккаунты @CowboyDanPaasch и @SpaceXFleet (последний не связан с компанией, его ведет Гэвин Корнуэлл, отслеживающий морские операции SpaceX «из личного интереса»).

Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил, что компания намерена строить плавучие космодромы для запуска сверхтяжелых ракет к Луне и Марсу, а также для гиперзвуковых полетов на Земле.

SpaceX планирует сделать полеты на скорости, намного превосходящей скорость звука, доступными для пассажиров. Путь из любой точки планеты в любую другую должен занимать не больше часа. По словам Маска, первые испытания начнутся через два-три года.

Для гиперзвуковых полетов компания, вероятно, использует корабль и ракету Starship, которые разрабатываются для миссий на Луну и Марс. Инженеров для морской стартовой платформы SpaceX ищет для работы в Техасе, там же она работает над Starship.

Презентация прототипа Starship SpaceX

Плавучий космодром есть у российской авиакомпании S7, он называется «Морской старт» — это совместный проект России и США, созданный в 1990-х годах. S7 купила его в 2014-м, в мае 2020-го компания объявила о намерении продать площадку, поскольку денег на ее развитие у нее нет.

Плавучий космодром позволяет запускать ракеты-носители с экватора, таким образом для полета можно максимально эффективно использовать вращение Земли.