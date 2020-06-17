Навальный написал законопроект об увеличении пенсии участникам Великой Отечественной до 200 тысяч рублей
Политик Алексей Навальный опубликовал законопроект, в котором предлагает увеличить «ежемесячные выплаты инвалидам и участникам войны до 200 тысяч рублей».
Как пишет Навальный в блоге, документ он направил «всем лидерам фракций в Думе и особенно „Единой России“», а также президенту РФ Владимиру Путину.
Как отметил оппозиционер, участников войны в России осталось 75 тысяч.
«Мое предложение непосредственно воевавшим поднять [пенсию] до 200 тысяч [рублей] не будет таким уж обременительным для бюджета, — пишет Навальный. — Это во многом символический жест. Но его надо сделать».
На сайте change.org политик опубликовал петицию с названием «Пенсия участника Великой Отечественной войны должна быть не меньше пенсии солдата вермахта».
Пенсия младшего офицера Вермахта составляет 2700 доллара или 188 тысяч рублей. Ну так пусть наши ветераны доживут остаток своей жизни с пониманием того, что государство, правительство и народ ценят их настолько, что платят очень хорошую пенсию.
По данным Пенсионного фонда РФ, в среднем участники и инвалиды ВОВ получают 34 тысячи рублей ежемесячно. К этому добавляется выплата федеральным льготникам: для участников войны это чуть больше четырех тысяч рублей, для инвалидов — 5,5 тысячи рублей.