Навальный написал законопроект об увеличении пенсии участникам Великой Отечественной до 200 тысяч рублей

Политик Алексей Навальный опубликовал законопроект, в котором предлагает увеличить «ежемесячные выплаты инвалидам и участникам войны до 200 тысяч рублей».

Как пишет Навальный в блоге, документ он направил «всем лидерам фракций в Думе и особенно „Единой России“», а также президенту РФ Владимиру Путину.

Путин: немецкий вермахт или наши ветераны? Алексей Навальный

Как отметил оппозиционер, участников войны в России осталось 75 тысяч.

«Мое предложение непосредственно воевавшим поднять [пенсию] до 200 тысяч [рублей] не будет таким уж обременительным для бюджета, — пишет Навальный. — Это во многом символический жест. Но его надо сделать».

На сайте change.org политик опубликовал петицию с названием «Пенсия участника Великой Отечественной войны должна быть не меньше пенсии солдата вермахта».

По данным Пенсионного фонда РФ, в среднем участники и инвалиды ВОВ получают 34 тысячи рублей ежемесячно. К этому добавляется выплата федеральным льготникам: для участников войны это чуть больше четырех тысяч рублей, для инвалидов — 5,5 тысячи рублей.