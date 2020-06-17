Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обвинения в том, что он заказал убийство грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.

«На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают», — написал Кадыров в телеграме.

Он добавил, что не забыл оскорбление, нанесенное Габунией.

«Георгию Габунии, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения… Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом», — добавил Кадыров.

В июне 2019 года Георгий Габуния в эфире грузинского канала «Рустави-2» выругался матом на русском, обращаясь к Владимиру Путину и его родителям. Около здания «Рустави-2» прошел митинг, канал на время прекратил вещание.

Через два месяца Габунию уволили с «Рустави-2». Рамзан Кадыров писал, что журналиста «нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил».

15 июня 2020 года гендиректор канала «Мтавари архи», где работает Габуния, заявил о подготовке покушения на журналиста. По его словам, информацию об этом Грузии передала Украина. Преступление планировал совершить уроженец Ингушетии по заказу Рамзана Кадырова, утверждал глава «Мтавари архи».

Служба государственной безопасности Грузии подтвердила факт задержания гражданина России в рамках дела о подготовке заказного убийства, но не сообщила никаких подробностей.