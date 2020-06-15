В Грузии задержали россиянина, готовившего покушение на журналиста Георгия Габунию. Год назад Габуния оскорбил Путина

В Тбилиси задержан гражданин России, который планировал убийство журналиста телеканала Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава «Мтавари архи» Ника Гварамия, передает сам канал и «Эхо Кавказа».

Задержанный — 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков. Информацию о том, что он готовит покушение на Габунию, грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы, заявил Гварамия.

Он добавил, что, по информации украинской стороны, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров. Поводом для преступления якобы стало то, что Габуния оскорбил Владимира Путина на грузинском телевидении.

Правоохранительные органы Грузии пока не прокомментировали заявление Гварамии.

В июне 2019 года Георгий Габуния в прямом эфире оппозиционного грузинского канала «Рустави-2» более минуты ругался матом на русском языке, обращаясь к Владимиру Путину и его родителям. После этого около здания «Рустави-2» прошел стихийный митинг, канал вынужден был на время прекратить вещание.

Поступок Габунии осудили многие грузинские политики, в том числе президент страны Саломе Зурабишвили. Ника Гварамия, который занимал пост гендиректора «Рустави-2», был уволен. Вскоре уволили и самого Габунию.

Рамзан Кадыров писал, что Габунию «нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил».