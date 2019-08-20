Новое руководство «Рустави 2» уволило журналиста, оскорбившего Путина

Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия сообщил, что ряд журналистов телеканала будут уволены.

В частности, будет уволен журналист Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Он покинет телеканал после того, как вернется из отпуска.

Паата Салия также сообщил, что компания подаст в суд на увольняемых журналистов из-за ущерба, нанесенного телеканалу.

После того, как Георгий Габуния в начале июля оскорбил Путина в эфире «Рустави 2», его отстранили от эфира на два месяца, но не стали увольнять.