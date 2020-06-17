Число заразившихся коронавирусом в России превысило 550 тысяч человек. За сутки выявлены 7843 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 7843 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил утром 17 июня федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее было выявлено 8248 новых случаев. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России заразились 553 301 человек.

Умерли за прошедшие сутки 194 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала эпидемии умерли, по официальным данным, 7478 человек.

Выздоровели в общей сложности 304 342 человека (+10 036 человек за минувшие сутки).

По данным Роспотребнадзора, за сутки были сделаны 284,6 тысячи тестов на коронавирус, всего проведено 15,6 миллиона лабораторных исследований.