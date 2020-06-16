Власти Москвы будут использовать дроны для наблюдения за летними верандами кафе

Мэрия Москвы будет использовать дроны, чтобы отслеживать посетителей и работников на летних верандах кафе. Об этом сообщает ТАСС.

В Госинспекции по недвижимости агентству заявили, что дроны будут фиксировать наличие масок у работников, а также соблюдение социальной дистанции. «Уполномоченные органы вправе использовать данные с этих камер [для оформления штрафов]», — отметили в ведомстве.

В Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений подтвердили, что дроны действительно будут использоваться. Но там уверяют, что с их помощью не станут следить за людьми — в ведомстве сказали, что дроны будут использоваться прежде всего для контроля за порядком размещения самих веранд и за соблюдением дистанции между столиками.

Летние веранды кафе открылись в Москве с 16 июня. С 23 июня смогут начать работу и стационарные заведения внутри помещений.