В сети появилось видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко. Адвокат заявил об утечке из материалов дела

На ютьюбе появилось видео ссоры историка и аспирантки Анастасии Ещенко, сделанное за несколько часов до ее убийства. Об этом сообщает ТАСС.

Видео снимал на мобильный телефон сам Соколов. В нем Ещенко плачет и требует от Соколова отпустить ее, после чего он ее бьет, она выбивает у него из рук телефон и уходит.

Представитель семьи Ещенко Александра Бакшеева назвала публикацию «циничным поступком» и выразила мнение, что это выглядит «максимально подозрительно» с учетом того, что недавно Соколов отказался от своих адвокатов, которые были ознакомлены с видео. Бывший адвокат Соколова, в свою очередь, заявил, что у защиты не было технической возможности скопировать запись и это «явно утечка из материалов дела».

15 июня Соколов отказался от услуг своего адвоката, объяснив это угрозами, поступающими в адрес защитника. Ранее адвокат заявлял о намерении ходатайствовать об обнародовании видео ссоры Соколова и Ещенко.