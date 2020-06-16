В России выявлены 8248 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровели почти десять тысяч человек

К утру 16 июня в России зарегистрированы 8248 новых случаев заболевания COVID-19. Это на два случая больше, чем сутки назад. Общее число инфицированных достигло 545 458 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+1416 человек за минувшие сутки), Подмосковье (+694), Иркутской области (+319), Петербурге (+234), Свердловской области (+231).

За минувшие сутки умерли еще 193 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в России скончались 7284 человека.

Выздоровели 294 306 человек, из них 9767 человек — за минувшие сутки.

В общей сложности в России проведены свыше 15,3 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 234,2 тысячи тестов за последние сутки.