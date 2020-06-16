ЦИК отказался от всеобщего тестирования членов избиркомов на коронавирус

Центризбирком РФ отказался от идеи обязать всех членов участковых избирательных комиссий сдать анализы на новую коронавирусную инфекцию перед общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.

Как сообщает «Коммерсант», ЦИК обновил рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19. В них сказано, что тестирование на коронавирус проведут «при возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией». Решения станут принимать на основании предписаний региональных управлений Роспотребнадзора.

Вопросы организации тестирования могут оставить на усмотрение региональных властей, сообщил источник «Коммерсанта», близкий к администрации президента. Источник издания в ЦИК сказал, что такое решение приняли из-за того, что в регионах сложилась разная ситуация с распространением коронавируса. Кроме того, в ряде регионов нет денег на тестирование тысяч членов УИК.

В обновленных рекомендациях также отказались считать «предпочтительным» голосование на свежем воздухе с использованием веранд, армейских палаток и тентов. В новом документе сказано, что такое голосование возможно «в ряде случаев», если обычные помещения для голосования не до конца отвечают требованиям эпидемиологической безопасности.

Помимо этого в документе появилась рекомендация, согласно которой избиратели должны показывать паспорт члену УИК из своих рук с расстояния, позволяющего увидеть данные паспорта.

Обновлено 12:40. На просьбу «Медузы» прокомментировать изменение рекомендаций по голосованию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Центризбиркома приоритетом остается «забота о здоровье и безопасности людей — и тех, кто приходит на голосование, и тех, кто организует голосование». «Это такая константа в подходе. Поэтому никаких сомнений в том, что все необходимые меры будут приниматься, не должно быть. И у нас нету оснований в этом сомневаться», — сказал он.

В июне члены избирательных комиссий России начали собирать подписи под обращением, в котором призывают членов УИК не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Они считают, что голосование угрожает их жизни и здоровью, а также избирателям. Обращение подписали более 400 человек.

В России в участковых избирательных комиссиях состоит более 800 тысяч человек.