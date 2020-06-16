Несколько сотен человек в Берлине отправили на карантин из-за вспышки COVID-19

В берлинском районе Нойкёльн 369 квартир закрыли на карантин после того, как в одном из кварталов 57 человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на представителя департамента здравоохранения Берлина Фалько Лике.

Сколько человек оказались в карантине, Лике точно не знает. Но речь идет о нескольких сотнях человек.

В одной квартире в домах Нойкёльна, как пишет Spiegel, могут жить до десяти человек (в этом районе живут в том числе мигранты из арабских стран).

Каким образом вирус попал в Нойкёльн, неясно. Первыми заболели два школьника.

Германия с 15 июня открыла государственные границы, а в течение предыдущих недель постепенно отменяла ограничения, установленные из-за эпидемии COVID-19. В стране работают детские сады, рестораны, магазины, фитнес-клубы.

К 16 июня в Германии, по данным Университа Джонса Хопкинса, заболели 188,2 тысячи человек. Умерли от инфекции за время эпидемии 8814 человек.