На стене петербургского штаба Навального написали «Предатели» и «Холуи». Так политик назвал героев ролика RT о поправках в Конституцию

В петербургском штабе оппозиционного политика Алексея Навального кто-то разбил окно и написал на стене «Предатели» и «Холуи». Об этом штаб сообщил в твиттере.

В разговоре с «Медиазоной» представительница штаба заявила, что на другом окне нарисовали свастику. «На втором окне — там сейчас пыльно, потому что давно нас не было — там была изображена свастика», — уточнила она.

Сотрудники штаба предполагают, что инцидент произошел ночью 16 июня. Они вызвали полицию, пишет «МБХ медиа».

Накануне Следственный комитет возбудил против Алексея Навального уголовное дело о клевете. Поводом для дело стал комментарий, который политик написал к ролику RT с призывом принять участие в голосовании о реформе Конституции. Навальный назвал людей, которые снялись в ролике, «продажными холуями», «предателями» и «людьми без совести». СК посчитал, что этот комментарий порочит честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который был одним из героев ролика RT.