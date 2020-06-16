КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Военные Северной Кореи 16 июня взорвали межкорейский офис связи, расположенный в приграничном городе Кэсон, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Власти Южной Кореи подтвердили, что КНДР взорвала здание на фоне растущей напряженности между странами, пишет Associated Press.

Государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК подтвердило, что офис полностью уничтожен взрывом.

Офис связи открыли в сентябре 2018 года для содействия сотрудничеству КНДР и Южной Кореи на фоне улучшения отношений двух стран.

9 июня власти КНДР впервые с 2018 года прекратили контакты с Южной Кореей из-за листовок, направленных против Пхеньяна, которые распространяют северокорейские перебежчики. Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, 31-летняя Ким Ё Чжон, комментируя это, назвала Южную Корею «врагом».