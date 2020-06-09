КНДР прекратила контакты с Южной Кореей впервые с 2018 года

Руководство КНДР объявило, что с полудня 9 июня (с 7 утра по Москве) прекратит контакты с Южной Кореей по всем существующим каналам связи. Об этом сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

«Этот шаг станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращении других ненужных действий», — сказано в заявлении КНДР, которое цитирует ТАСС.

После объявления Пхеньян перестал отвечать на телефонные звонки официального Сеула, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. До Северной Кореи не удалось дозвониться по военным линиям связи. Кроме того, контакты не смогло установить министерство по делам объединения двух Корей.

КНДР решила заблокировать все линии связи с Сеулом из-за листовок, направленных против Пхеньяна. Как указывает Yonhap, эти листовки распространяют перебежчики из КНДР.

Горячие линии, отключенные в течение многих лет, восстановили в 2018 году. После этого страны поддерживали связь дважды в день.

Северная и Южная Корея несколько лет пытаются восстановить отношения. В апреле 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею за 65 лет. Тогда Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявили, что между их странами больше не будет войны.