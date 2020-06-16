Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил приостановить прием на работу в органы исполнительной власти и местного самоуправления, а также в государственные и муниципальные учреждения (например, больницы и школы). Соответствующее поручение 11 июня выложил в фейсбуке секретарь курганского обкома КПРФ Сергей Еремин, на документ обратил внимание Znak.com.

В поручении сказано, что принимать людей на работу в такие органы и учреждения можно, только если нахождение сотрудника на рабочем месте «является критически важным для обеспечения функционирования указанных органов и учреждений». При этом трудоустройство нужно согласовывать с заместителями губернатора. Поручение датировано 20 апреля 2020 года. В графе «Срок исполнения» указано «Постоянно».

Глава Варгашинского района Курганской области Валерий Яковлев рассказал Znak.com, что поручение уже действует: сейчас он согласовывает с областным правительством трудоустройство двух муниципальных служащих. Юрист и депутат городской думы Кургана Яков Сидоров заявил, что знает случай, когда человеку отказали в приеме на работу из-за поручения губернатора.

Поручение было издано из-за распространения коронавируса и будет действовать до отмены режима повышенной готовности в Курганской области, сообщил источник Znak.com. В областном правительстве пока не прокомментировали документ.

О том, что губернатор Курганской области поручил приостановить прием новых сотрудников в государственные учреждения, в апреле и мае сообщали источники издания Ura.ru. Они предполагали, что таким образом областные власти пытаются сэкономить зарплатный фонд, чтобы направить деньги на выплаты безработным, которых привлекают к общественным работам.