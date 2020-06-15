Власти США отозвали разрешение на лечение COVID-19 гидроксихлорохином. Этот препарат для профилактики использовал Трамп

Управление по санитарному надзору за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) США отозвало разрешение на использование препаратов гидроксихлорохин (плаквенил) и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом в больницах.

Как показали результаты новых клинических исследований, эти препараты «едва ли эффективны» при лечении COVID-19. С учетом побочных эффектов их «потенциальные преимущества больше не перевешивают известные и потенциальные риски», объяснило FDA.

«Мы ясно давали понять, что будем руководствоваться наукой и что наши решения могут изменяться по мере того, как мы будем больше узнавать о COVID-19», — заявил заместитель руководителя FDA по медицинским и научным вопросам Ананд Шах.

Гидроксихлорохин — препарат от малярии и ревматологических заболеваний. 28 марта FDA разрешило его использование для лечения пациентов с коронавирусом в больницах. Применять препарат без присмотра врача FDA не рекомендовало.

22 мая были обнародованы результаты исследования, показавшие, что гидроксихлорохин при лечении COVID-19 создает дополнительную угрозу смерти из-за осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. ВОЗ приостановила испытания препарата как средства для борьбы с коронавирусом.

В марте президент США Дональд Трамп называл гидроксихлорохин многообещающим лекарством в борьбе с COVID-19. 19 мая Трамп сообщил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики инфекции, но уже 25 мая заявил об отказе от этого препарата.