Трамп признался в приеме препарата от малярии для профилактики коронавируса. Минздрав США не рекомендовал это делать из-за побочных эффектов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает для профилактики коронавируса гидроксихлорохин — препарат, предназначенный для лечения малярии.

По словам Трампа, он принимает препарат полторы недели. Он подчеркнул, что делает это в качестве профилактики и что врач при Белом доме, с которым он проконсультировался, был не против приема этого препарата.

Эффективность гидроксихлорохина против коронавируса не доказана. Американское Управление по санитарному надзору за качеством еды и лекарств (FDA) — профильное агентство Минздрава США — рекомендует применять гидроксихлорохин только в больничных условиях. Еще в апреле FDA призвало американцев не употреблять препарат дома, так как он может вызывать тяжелые побочные эффекты — в частности, воздействовать на сердечно-сосудистую систему.