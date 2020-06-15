В России выявлены 8246 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии умерли более семи тысяч человек

По состоянию на утро 15 июня в России зарегистрированы 8246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий суточный прирост с 1 мая. Общее число инфицированных достигло 537 210 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+1359 человек за последние сутки), Подмосковье (+689), Петербурге (+252), Свердловской (+233), Воронежской (+220) и Нижегородской (+209) областях.

За минувшие сутки умерли 143 пациента с COVID-19; всего с начала распространения вируса в России скончались 7091 человек.

Выздоровели в общей сложности 284 539 человек (+4489 человек за минувшие сутки).

В России проведены свыше 15,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 280,9 тысячи тестов за последние сутки.