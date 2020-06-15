Судья из Татарстана за день рассмотрел 252 дела о нарушении режима самоизоляции. На некоторые дела он тратил по 16 секунд

Заместитель председателя Набережночелнинского городского суда Татарстана Ленар Хасимов 27 мая рассмотрел 252 дела о нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщается в совместном исследовании изданий «Холод» и «Важные истории».

В среднем Хасимов тратил по 2,6 минуты на рассмотрение одного дела. При этом половину из них (111 материалов) судья рассмотрел в период между 14:00 и 14:30, тратя примерно по 16 секунд на дело.

Хасимову принадлежит абсолютный рекорд по скорости рассмотрения дел о нарушении режима самоизоляции. Но некоторые другие судьи также успевали рассмотреть десятки дел за рабочий день. При этом судебные постановления зачастую копировали друг друга.

Всего, по данным «Холода» и «Важных историй», в апреле и мае полиция направила в российские суды более 360 тысяч протоколов о . Еще более 54 тысяч протоколов получили москвичи через приложение «Социальный мониторинг».

Жителей России оштрафовали не менее чем на 407,6 миллиона рублей за нарушение режима самоизоляции. С учетом неопубликованных решений и еще не рассмотренных дел эта сумма может возрасти до 636,8 миллиона, подсчитали «Холод» и «Важные истории».

В рамках исследования журналисты «Холода» и «Важных историй» проанализировали тексты судебных решений более чем по 130 тысячам дел о нарушении режима самоизоляции с помощью языка программирования Python. Скорость рассмотрения дел отдельными судьями высчитывали по спискам дел, назначенных к слушанию в определенный день.