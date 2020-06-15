Номера паспортов и банковских карт 115 тысяч россиян выставили на продажу за 44 миллиона рублей. Подлинность этих данных пока не подтверждена

Базу с данными, как утверждается, 115 тысяч россиян, которых вывозили из-за границы с началом эпидемии COVID-19, выставили на продажу на одном из форумов. Об этом РИА Новости сообщил основатель компании по кибербезопасности DeviceLock Ашот Оганесян.

По его словам, предполагается, что в базе — имена, даты рождения, паспортные данные (в том числе загранпаспортов), номера банковских карт и счетов, адреса, телефоны, e-mail.

Базу продают за 627 тысяч долларов (66,6 биткоина, 44 миллиона рублей).

Оганесян отметил, что продавец выставил «необычно высокую цену», при этом не предоставил доказательств, кроме скриншотов с 34 строками (они опубликованы в телеграм-канале DeviceLock). Подлинность базы нужно проверить.

По предположению Оганесяна, данные могли скопировать при передаче электронных документов из одного ведомства в другое. Если база настоящая, ею можно воспользоваться для фишинга, а также для фальшивых звонков от имени банка или представителя госструктуры, добавил Оганесян.

Продавец, по его словам, пишет, что покупает на реквизиты имеющихся банковских карт подарочные сертификаты App Store & iTunes Gift Card и затем продает их.

Базу, где якобы есть данные почти 80 тысяч россиян, застрявших за границей, выставляли на продажу в апреле 2020-го за 240 тысяч долларов. Доказательств существования базы продавец не предоставил, объявление убрали с форума через несколько дней, пишет телеграм-канал DeviceLock.