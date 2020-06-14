Журналистка Юлия Латынина извинилась за письмо о вспышке коронавируса в Нижнекамске, из-за которого ее вызвали в СК

Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина назвала фейком письмо о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске, которое она зачитала в эфире радиостанции, и принесла извинения.

«Я реально, без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного фейкодела. <…> Действия этого человека целиком подпадают под статью, принятую государством о злонамеренных фейках. Это тот исключительный случай, когда, я думаю, он заслуживает быть посаженным», — заявила Латынина выпуске программы «Код доступа» на «Эхе Москвы» 13 июня.

По ее словам, письмо ей переслал профсоюз «Альянс врачей». Оно было подписано врачом из города Нижнекамск Зайнаб Мухамедшиной. «Все это был фейк. Нет такой Зайнаб Мухамедшиной, нет такой больницы, и, судя по всему это вообще не женщина, а мужчина, который пытался развести [главу „Альянса врачей“] Анастасию Васильеву на какие-то признания», — сказала Латынина.

Письмо, о котором идет речь, журналистка зачитала в эфире программы «Код доступа» 11 апреля. Она не называла имя автора письма и название города, упоминая лишь, что он находится в Татарстане. В письме говорилось, что в городе не провели ни одного теста на коронавирус, хотя в больницах много пациентов с двусторонней пневмонией; что врачи работают по двое суток без средств защиты.

10 июня стало известно, что из-за этого письма СК начал проверку по факту распространения ложной информации и вызвал Латынину для дачи объяснений.

Юлия Латынина с 2017 года живет за границей. Она уехала из России после того, как на нее было совершено несколько нападений.