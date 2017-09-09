Журналистка Юлия Латынина сообщила, что уехала из России

Журналистка «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлия Латынина сообщила, что уехала из России. Это заявление она сделала в эфире «Эха», в который она вышла по скайпу.

«Я нахожусь по скайпу за границей, мои родители тоже за границей. Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию», — цитирует ее сайт Ильи Варламова.

Журналистка объяснила, что после недавнего поджога ее машины ей «довольно страшно». «Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам», — сказала она.

Ранее 9 сентября стало известно, что Латынина стала лауреатом журналистской премии «Камертон» имени Анны Политковской.