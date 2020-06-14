Глава Еврейского музея и центра толерантности назвал провокацией объявление о поиске бармена «славянской внешности»

Гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода осудил объявление о поиске бармена-официанта «славянской внешности», размещенное в интернете от имени музея. Об этом говорится в открытом письме Бороды, опубликованном на сайте организации.

По словам Бороды, объявление разместил субподрядчик, которого привлек организатор нового кафе в Еврейском музее. «Очевидно, что после данного инцидента мы немедленно прекратили сотрудничество с лицами, несущими за это ответственность», — заявил Борода.

«Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», — добавил Борода.

Объявление о поиске бармена-официанта «славянской внешности» в Еврейский музей появилось на сервисе поиска работы Restojob 12 июня. Пиар-директор центра Нина Дымшиц пояснила, что его разместила сторонняя компания. Дымшиц назвала случившееся «недопониманием либо самодеятельностью».