ВОЗ: низкая смертность от коронавируса в России необычна, ее сложно понять

Низкий уровень смертности от коронавируса в России «сложно понять». Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Конечно, это необычно, что количество смертей относительно количества заражений очень низкое», — сказал Райан. Он подчеркнул, что средний возраст населения и система здравоохранения России не сильно отличаются от европейских стран, где смертность выше.

Райан отметил, что разные страны по-разному собирают статистику по смертности от коронавируса. Некоторые государства включают в нее смерти всех зараженных пациентов, что может приводить к завышению статистики, если основной причиной смерти был не коронавирус.

Также низкая смертность от COVID-19 на фоне высокой заболеваемости в России может быть связана с большим охватом тестирования. «Важно, чтобы российские власти проанализировали подход к подсчету смертей и убедились, что ведут его корректно», — резюмировал Райан.

По данным на 10 июня, в России выявлено 493 657 заразившихся коронавирусом, 6358 из них умерли. По числу заболевших COVID-19 Россия занимает третье место в мире, по числу умерших — 13-е.

Financial Times и The New York Times предполагали, что показатели смертности от COVID-19 в России занижены. В российском правительстве заявили, что не манипулируют статистикой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял низкую смертность эффективностью российской системы здравоохранения.

«Медуза» выпустила свое расследование о смертности от коронавируса в России. В нем сделан вывод, что существующая методика учета смертей позволяет чиновникам в регионах сознательно скрывать смерти от COVID-19.