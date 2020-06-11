В Подмосковье похитили сына адвоката. В преступлении подозревают другого адвоката

В рамках уголовного дела о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника задержан адвокат Эдуард Гладилин. Об этом ТАСС сообщил адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер.

Гладилина задержали в Мытищах. У него дома прошел обыск, были изъяты компьютеры и телефоны. Затем его доставили на допрос.

Гладилина подозревают в похищении человека. По версии следствия, угрозы, которые получил Скрыпник после пропажи сына, поручил отправить именно Гладилин.

Также Гладилина подозревают в участии . При этом защитник Гладилина напомнил, что тот является свидетелем по делу банды Гагиева, а также адвокатом одной из потерпевших.

17-летний (по другим данным, 16-летний) сын адвоката Константина Скрыпника пропал 5 июня в Подмосковье. После этого на телефон его родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами. Через два дня правоохранительные органы сообщили, что подросток найден.

Константин Скрыпник заявил, что похитители удерживали его сына 36 часов, а потом высадили подростка из автомобиля «практически здоровым». Скрыпник связал похищение с тем, что он является свидетелем по делу банды Гагиева. Он выразил надежду, что ему и его семье предоставят госзащиту.