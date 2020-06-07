В Подмосковье похитили несовершеннолетнего сына адвоката. Его нашли связанным с запиской с угрозами

В Московской области был похищен 17-летний сын адвоката Константина Скрыпника. Подросток 5 июня вышел на прогулку из расположенного в Солнечногорском городском округе загородного дома, где он находился с родителями, и не вернулся.

«После этого на телефон родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами», — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Родители подростка обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело о похищении. 7 июня сын Скрыпника был найден, рассказала Врадий, не став уточнять подробностей.

Baza, в свою очередь, сообщает, что подростка нашли в поле под Ногинском, связанным. По данным издания, сына Скрыпника держали в подвале. При себе у подростка была записка с угрозами, содержание которой пока не раскрывается.

Скрыпник связывает похищение сына с , сообщает Baza. По версии адвоката, таким образом его пытались заставить не давать показания против членов группировки. Адвокат планирует обратиться за госзащитой.