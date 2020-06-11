В Калининграде по делу о подбросе амфетамина задержали полицейского

В Калининграде замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД на транспорте задержали по делу о подброшенных наркотиках. Об этом «Медузе» сообщили в «Зоне права».

Полицейского Алексея Черкасова подозревают в превышении полномочий. Другой фигурант дела, задержанный в апреле 2020 года, — подчиненный Черкасова Руслан Яковенко.

По данным следствия, в январе 2020-го полицейские, чтобы улучшить показатели, подбросили 22-летнему студенту более грамма амфетамина (крупный размер) и завели на него дело.

Адвокаты студента, который отрицал вину, обратились в ФСБ (подробно об этом писала «Медиазона»). К середине апреля СК завел дело о незаконном сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий, уголовное преследование студента прекратили в конце того же месяца.