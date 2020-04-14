В Калининграде сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков заподозрили в подбросе амфетамина

Следственный комитет в Калининграде возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД на транспорте.

Дело возбуждено по статьям о незаконном сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий, сообщили «Медузе» в «Зоне права».

По версии следствия, в январе полицейские попросили своего знакомого найти человека, которому можно подбросить наркотики, чтобы улучшить показатели по службе. В итоге полицейские подбросили более одного грамма амфетамина 22-летнему мужчине, после чего возбудили на него дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере.