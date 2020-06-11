Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от выплаты дивидендов. Акции компании упали на 5%

Крупнейший акционер и президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин предложил не выплачивать дивиденды в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за год ограничить минимальным уровнем в один миллиард долларов.

Потанин сообщил об этом в письме партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Представитель инвестгруппы Потанина «Интеррос» подтвердил это Reuters.

Сам Потанин сказал, что с разливом топлива в Норильске отразится на способности компании выплачивать дивиденды, а сокращение выплат «позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией».

На фоне новостей о предложении Потанина акции «Норникеля» на Московской бирже упали в цене более чем на 5% до 19224 рубля за одну ценную бумагу, пишет РБК. В дальнейшем стоимость выросла выше 19500 рублей за акцию.

Также снизилась стоимость акций «Русала», который владеет 27,8% «Норникеля». В 12:54 по Москве одна акция стоила 26,65 рубля, что на 3,16% меньше уровня закрытия предыдущих торгов.

Владимир Потанин ранее предлагал «Русалу» не выплачивать дивиденды в 2020 году из-за кризиса на глобальных рынках и необходимости сформировать резервы.