Личные данные из системы пропусков в Москве удалят после всех судов по штрафам

Личные данные москвичей из системы пропусков удалят после завершения судов, касающихся пропускного режима. Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

«Жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу продемонстрируем, как данные удаляются из системы», — сказал Немерюк.

Он добавил, что таким же образом удалят личные данные из базы приложения . Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко говорил, что данные из «Социального мониторинга» удаляются в течение десяти дней после того, как для пользователя закончится карантин.

Немерюк не сказал, о каких сроках и каком количестве разбирательств идет речь.

Пропускной режим работал в Москве с 15 апреля по 9 июня, за это время стало известно о нескольких исках о незаконности системы пропусков и штрафов за нарушение самоизоляции, которые выписывались автоматически. Все рассмотренные к 11 июня иски, о которых известно, отклонены.

Мосгорсуд 25 июня рассмотрит четыре иска, объединенных в один, от московских муниципальных депутатов, которые требуют признать незаконной статью московского КоАП об автоматически выписываемых штрафах за нарушение самоизоляции.