ФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке сервиса «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не разрешила «Яндекс.Такси» купить такси «Везет», сообщается на сайте ведомства.

В середине мая 2020 года «Яндекс.Такси» подало четвертое ходатайство о покупке сервиса, до этого компания отозвала три таких ходатайства, уточняет «Интерфакс».

По мнению ФАС, сделка приведет к ухудшению условий конкуренции на рынке, поскольку в таком случае совокупная доля двух сервисов в России вырастет до 70%.

В «Яндекс.Такси» ждут мотивированного решения ФАС, сказали «Ведомостям» в компании. ФАС на запрос газеты не ответила.

Сделку анонсировали в июле 2019-го. Как пишет «Интерфакс», «Яндекс.Такси» отзывало ходатайства в ФАС в том числе «для анализа состояния конкуренции на рынке», а также «из-за смещения фокуса работы на поддержку партнеров в период COVID-19».