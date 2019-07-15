Компания «Яндекс.Такси» объявила о покупке активов сервиса заказа такси «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет», сообщает пресс-служба «Яндекс.Такси».

После закрытия сделки водители и таксопарки будут работать на платформе «Яндекс.Такси». Клиенты «Везет» смогут продолжать вызывать такси через приложения Rutaxi и «Везет» и по телефону.

В «Яндекс.Такси» сообщили, что в течение трех лет компания вложит около восьми миллиардов рублей в развитие такси в регионах. Половина суммы пойдет на поддержку местных таксопарков и водителей, другая половина — на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок.

Текущие акционеры «Везет» в рамках сделки получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси», а также до 71,5 миллиона долларов, если будут достигнуты ключевые цели по операционным и иным показателям. Сделку планируется закрыть до конца 2019 года, ее должна согласовать Федеральная антимонопольная служба.

Как сообщает TJournal, компании заключили сделку без письменного разрешения холдинга Mail.Ru Group на выкуп активов. В 2018 году, утверждают в Mail.Ru, холдинг заключил с агрегатором для заказа такси соглашение о конвертируемом займе, по которому получил право вето на отчуждение ключевых активов «Везет».

«Везет» — один из крупнейших агрегаторов для заказа такси. Одноименная группа компаний управляет сервисами заказа такси «Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Сервисы доступны в 123 городах России.