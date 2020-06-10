Связанная с Александром Мамутом компания подала в суд США иск против Nginx

Зарегистрированная на Кипре компания Lynwood Investments, связанная с бизнесменом Александром Мамутом, подала иск к Nginx в суд в Калифорнии. На иск обратил внимание телеграм-канал «Банкста».

В иске Lynwood требует признать себя законным собственником Nginx или возместить ущерб в размере 750 миллионов долларов.

Соответчиками по иску выступают основатели Nginx Максим Коновалов и Игорь Сысоев, текущий владелец компании F5 Networks и еще несколько человек.

Конфликт между Rambler и Nginx в России начался в декабре 2019 года, когда холдинг Александра Мамута заявил об исключительных правах на веб-сервер. Было заведено дело о нарушении авторских прав, у основателей Nginx прошли обыски. Позже на фоне критики со стороны руководства Сбербанка, владеющего почти половиной Rambler, компания попросила о прекращении уголовного преследования. В апреле стало известно, что Генпрокуратура нашла основания для прекращения дела.

8 июня РБК писал, что скандал с Nginx может привести к уменьшению доли Александра Мамута в Rambler. По данным издания, действия компании могут рассматриваться как не соответствующие одному из условий сделки о создании СП со Сбербанком.