По делу о смерти задержанного, обварившегося кипятком в ОВД Калининграда, задержали второго полицейского

В Калининграде задержали второго подозреваемого по делу о гибели в ОВД задержанного . Об этом «Медузе» сообщили в «Зоне права».

Вторым фигурантом дела стал бывший оперативный дежурный отделения Александр Иванов.

Ему инкриминируют превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 286 УК РФ). Меру пресечения Иванову суд изберет 11 июня.

В СК также сообщили о задержании второго подозреваемого, имени в ведомстве не назвали, но указали, что речь идет о бывшем оперативном дежурном.

В феврале калининградский СК завел дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего старшего лейтенанта полиции Николая Плебуха. Он был начальником смены дежурной части отдела полиции, где Вшивков обварился кипятком.

По версии следствия, Плебух знал, что в камеру Вшивкова идет горячая вода из поврежденной системы отопления, но продолжал держать его в этом помещении.