В Калининграде на полицейского завели дело после гибели задержанного, обварившегося кипятком
Следственный комитет в Калининграде возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего старшего лейтенанта полиции Николая Плебуха.
Дело возбуждено из-за гибели Ивана Вшивкова в отделе полиции из-за ожогов, сообщили «Медузе» в «Зоне права». В СК это подтвердили, отметив, что задержанный полицейский отказался от показаний. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.
Николай Плебух был начальником смены дежурной части отдела полиции, где Вшивков обварился кипятком. По версии следствия, полицейский знал, что в камеру Вшивкова поступает горячая вода из поврежденной системы отопления, но полчаса продолжал держать его в этом помещении.
В октябре СК также возбудил уголовное дело о халатности по факту смерти Вшивкова. В этом деле нет подозреваемых.