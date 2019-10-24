В Калининграде возбудили дело из-за гибели задержанного, получившего ожоги в полиции

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего жителя Калининграда, получившего обширный термический ожог в отделе полиции.

Издание «Новый Калининград» пишет, что речь идет об Иване Вшивкове, задержанном 19 октября за мелкое хулиганство. После задержания, говорили в СК, мужчина вел себя агрессивно, повредил в помещении для задержанных камеру видеонаблюдения и сломал батарею отопления, из-за чего получил ожог. Он умер в больнице.

Мать погибшего мужчины попросила прокуратуру проверить действия полицейских. Она считает, что ее сына могли убить.